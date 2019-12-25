Первую серийную подлодку «Ясень-М» спустили на воду в Северодвинске

Подводная лодка К-573 «Новосибирск», которая строится на АО «ПО "Севмаш"» по модернизированному проекту «Ясень-М», торжественно выведена из эллинга предприятия.

«Развитие атомной подводной составляющей Военно-Морского Флота является приоритетным и находится в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ. Экипаж АПЛ "Новосибирск" прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

По словам Главкома ВМФ, «стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, которыми оснащается Военно-Морской Флот, воплотили в себе лучшие научные достижения в области отечественного подводного кораблестроения».

«Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск"», - отметил первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Воронько.

Ранее Воронько в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что АО «ПО "Севмаш"» передаст ВМФ России четыре атомных подводных лодки в 2020 году, в том числе два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» - «Казань» и «Новосибирск».