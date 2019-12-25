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Четвертый МС-21-300 выполнил первый полет

Александра Арсентьева
10:22 25.12.2019
При постройке воздушного судна были учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.
© Видео: IRKUT Corporation © Фото: ПАО «ОАК»

На аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Корпорация "Иркут"» (в составе ОАК) прошел первый полет четвертого самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний. Об этом говорится в пресс-релизе ОАК, который поступил в распоряжение «Звезды».

Полет продолжался 1 час 40 минут, он проходил на высоте около 3 000 метров при скорости почти 500 километров в час.

МС-21-300 пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. Пилоты доложили, что полет прошел в штатном режиме.

© ПАО «ОАК»

При постройке воздушного судна были учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, 2019 год был продуктивным для всех участников программы МС-21.

«Три самолета успешно проходят летные сертификационные испытания по российским и европейским нормам. Изготовлены крупногабаритные панели из российских композитов», - сказал он.

Впервые МС-21-300 с комфортабельным пассажирским салоном был представлен на МАКС-2019. Лайнер получил позитивные отзывы специалистов, отметил Мантуров.

© ПАО «ОАК»

«МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа», - заявил председатель Совета директоров ПАО «ОАК» Анатолий Сердюков.

По летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, это подтверждается итогами испытаний. Самолет создается при участии широкой кооперации предприятий Ростеха. В частности, холдинги Госкорпорации производят свыше 50% всей авионики воздушного судна, обеспечивают поставки композитных и титановых изделий.

«Объединенная двигателестроительная компания является поставщиком двигателей ПД-14 для нового самолета, летные испытания с которым запланированы на 2020 год», - отметил Сердюков.

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