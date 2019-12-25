Россия разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

Войсковая ПВО Вооруженных сил России в будущем получит оружие на новых физических принципах. Об этом заявил начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов.

Он уточнил, что разработка этих проектов уже ведется. В основу создания такого оружия положены физические процессы и явления, которые не использовались ранее в холодном или огнестрельном оружии или в оружии массового поражения - ядерном, химическом или бактериологическом.

Кроме того, Леонов рассказал, что в настоящий момент разрабатываются десять новых образцов военной техники для войсковой ПВО российской армии.