Десять новых образцов вооружений создают для войсковой ПВО

В настоящий момент разрабатываются десять новых образцов военной техники для войсковой ПВО российской армии. Об этом заявил начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов.

«По заданию Министерства обороны предприятиями военно-промышленного комплекса проводятся десять ОКР», - уточнил он.

Речь идет о работе над перспективным мобильном зенитном артиллерийском комплексе с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики «Деривация-ПВО». Предполагается, что он сменит зенитную уста6новку «Шилка» и будет бороться с мини- и микро-беспилотниками.

Кроме того, в планах завершить госиспытания мишенного комплекса «Адъютант». Еще до принятия на снабжение комплекс обеспечил проведение государственных испытаний С-300В4 и облеты ЗРК «Бук-МЗ». А среди реализованных работ уже значится ОКР «Гибка».