Для платформы «Бумеранг» разработают новый боевой модуль

Модуль, предназначенный для установки на всю линейку колесных бронированных машин, выпускаемых «Военно-промышленной компанией», будет разработан в России. В частности, боевой модуль может быть установлен на платформу «Бумеранг».

Соответствующий контракт уже подписан с одной из российских компаний, рассказал генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовицкий.

«Модуль будет с разного рода вооружением и каналами управления ПТУР: если надо - "Атакой"; если нужно - "Корнетом"», - объяснил Красовицкий ТАСС.

Кроме того, в перспективе боевой модуль может получить автоматическую пушку любого калибра, вплоть до 57-миллиметровой. Эти характеристики будут зависеть от желания конкретного заказчика, а также возможностей шасси, на которые модуль будет установлен.

«В зависимости от типа бронемашины и ее грузоподъемности, новый боевой модуль будет иметь различную конфигурацию устанавливаемого на него набора вооружения», - отметил гендиректор ВПК.

Государственные испытания перспективных бронетранспортера и боевой машины пехоты «Бумеранг» начнутся летом 2020 года.