Путин: работа над новым оружием идет по плану

Работы по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковой ракете «Циркон», подводному аппарату «Посейдон» и крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник» идут по плану. Об этом в понедельник на заседании коллегии Минобороны России сообщил Владимир Путин.

«У нас по плану идут работы по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" - наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник"», - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что ни Советский Союз, ни Россия никогда не создавали угрозы для других стран, а «всегда догоняли».

«Атомную бомбу создали США и Советский Союз только догонял, средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было, не было стратегической авиации - Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял», - сказал президент РФ.

Ситуацию, которая сложилась сегодня, Путин назвал уникальной. По словам президента сейчас догоняют Россию. Глава государства напомнил, что ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более. У российских же Вооруженных Сил есть гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал», лазерные боевые комплексы «Пересвет», идет оснащение первого полка РВСН новым комплексом «Авангард».