Боевых роботов «Штурм» и «Соратник» разрабатывают для Минобороны РФ

В России стартовали работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник». Об этом рассказал главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков после расширенной коллегии Минобороны РФ.

«На данный момент открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник"», - сказал он.

Проект «Штурм» является разработкой автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и военной техники, обеспечивающей их скоординированное использование при выполнении задач подразделениями сухопутных войск. «Соратником» ранее называли робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке.

«Внедрение в войска боевых РТК военного назначения, а также развитие теории их боевого применения несомненно способствуют изменению порядка и способов решения общевойсковыми формированиями тактических задач в бою», - добавил главком.

По словам Салюкова, госиспытания последних двух модификаций защищенных автомобилей семейства «Тайфун-К» (с колесными формулами 4х4 и 6х6 с боевым модулем с дистанционным управлением) были завершены с положительными результатами.

«В ближайшее время планируется закончить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной боевой машины пехоты», - пояснил главком.

Кроме того, были заключены контракты на поставку опытно-промышленной партии танка «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг» для проведения их опытной войсковой эксплуатации.

Как добавил Салюков, на завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».