РВСН готовится к проведению испытаний ракеты «Сармат»

РВСН ведут подготовку к испытаниям ракеты «Сармат». Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев по итогам заседания коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По словам Каракаева, в ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Он также отметил, что в прошлом году РВСН особое внимание уделяли освоению новых образцов вооружения, что дало возможность завершить переоснащение всех спланированных к перевооружению на ракетные комплексы «Ярс» ракетных полков и подготовить к заступлению на боевое дежурство одного ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард».

Каракаев также подчеркнул, что доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%, а в 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Ранее стало известно, что испытания МБР «Сармат» рассчитывают закончить в ближайшие два года.