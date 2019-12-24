Путин призвал предприятия ОПК перестать «сидеть на гособоронзаказе»

Предприятиям ОПК нужно перестать «сидеть на оборонзаказе» и активнее заниматься диверсификацией. С таким заявлением во вторник выступил Владимир Путин на ежегодном заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Делается недостаточно, это правда. Пока еще оборонный заказ большой. У нас, как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Сто раз уже сказал, совещания проводим регулярно, какие-то подвижки есть, но недостаточные. Трудно им от этого патернализма отделаться, вот, сидят на оборонзаказе, и все», - отметил он.

Расширенная коллегия Минобороны проходила в Национальном центре управления обороной в Москве. Заседание посвящено итогам военного строительства и деятельности Вооруженных сил за истекший год.