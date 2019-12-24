ВКС РФ получили более 150 единиц техники в 2019 году

Российские ВКС получили более 150 единиц военной и специальной техники в 2019 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС - командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов после заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

«С предприятий промышленности в соответствии с ГОЗ-2019 поставлено более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ», - сказал Грехов.

Он также отметил, что в войска поступили зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», различные радиолокационные станции радиотехнических войск и специальной техники.

По словам Грехова, налет экипажей в ходе боевой подготовки составил более 350 тысяч часов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВКС России в 2020 году получат 106 современных самолетов, вертолетов и беспилотников.