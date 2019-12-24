Испытания МБР «Сармат» завершатся в 2021 году

Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется завершить в 2021 году. Об этом доложили во вторник Владимиру Путину в Национальном центре управления обороной во время осмотра президентом выставки современных вооружения и военной техники.

«Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году», - рассказали главе государства.

Президенту доложили, что с 2020 по 2027 годы планируется перевооружить на «Сарматы» и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков, что позволит уже в 2024 году «достичь полного оснащения группировки наземных стратегических ядерных сил современным ракетно-ядерным оружием».

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат». Так, дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонн. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метров, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн.

«Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Ракетный комплекс «Сармат» - российский стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода».