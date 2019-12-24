Шойгу: гособоронзаказ за 2019 год выполнен на рекордном уровне

Более 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения получила российская армия в текущем году. Об этом сообщил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу на ежегодном заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Все мероприятия в рамках государственного оборонного заказа выполнены, а доля современной техники и экипировки достигла 68,2%, подчеркнул министр. По словам главы ведомства, это самый высокий показатель за последние четыре года.

«Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%», - сказал Шойгу.

Он отметил, что выполняется поручение президента РФ по оснащению стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами.

Расширенная коллегия Минобороны проходит в Национальном центре управления обороной в Москве.