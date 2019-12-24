Шойгу рассказал о проблемах с исправностью учебной авиации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о проблемах с исправностью учебной авиации. Соответствующее заявление было сделано на итоговой коллегии российского военного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

«В то же время остро стоит вопрос с исправностью учебной авиации, в которой она составляет 58%, а по самолетам Як-130 - 56%. Принимаем активные меры по исправлению ситуации», - сказал Шойгу.

Як-130 - часть учебного комплекса для пилотов, который позволяет отрабатывать взлет, посадку, навигацию, выполнение сложных маневров. Также данный комплекс включает в себя самолет для первоначального отбора и отсеивания летчиков Як-152 и специальные тренажеры.

Як-130 – первый полностью новый (не модернизированный вариант существовавшей модели) самолет, построенный в России после распада СССР. Первый полет опытный образец совершил 25 апреля 1996 года.