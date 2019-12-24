Более 20 пусковых установок комплексов «Ярс» и «Авангард» заступят на дежурство в 2020 году

Более 20 пусковых установок комплексов «Ярс» и «Авангард» встанут на боевое дежурство в 2020 году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

«В стратегических ядерных силах поставить на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард"», - сказал министр.

Министр также отметил, что в 2020 году запланировано завершение модернизации на предприятиях промышленности шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

В ходе своего выступления Шойгу также сообщил, что первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» заступит на боевое дежурство на этой неделе.