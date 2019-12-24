Шойгу рассказал, сколько кораблей и подлодок получит ВМФ в 2020 году

На вооружение ВМФ РФ должны поступить 14 кораблей и катеров и три подлодки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

«В боевой состав ВМФ ввести 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения. Поставить в войска один береговой ракетный комплекс "Бал"», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что в 2020 году Минобороны РФ планирует внедрить проектный метод управления созданием, строительством и модернизацией кораблей ВМФ.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» заместитель генерального директора АО «ПО "Севмаш"» Сергей Воронько сообщил, что в следующем году «Севмаш» планирует передать ВМФ четыре атомных подводных лодки.