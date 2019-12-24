Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Александр Пешков
15:20 24.12.2019
«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука.
Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»
© Фото: Минобороны РФ

Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«У нас по плану идут работы по другим системам. По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования», - сказал президент.

Принципиальным отличием ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета - как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противо­корабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2019, 16:45
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве
Дата24.12.2019, 14:48
Шойгу: на истребителе Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.12.2019, 13:22
Военная полиция ВВО получила новейшие бронеавтомобили «Тигр-М»
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:48 Армия
Шахматной ничьи быть не может: Путин призвал делать лучшее в мире оружие
15:42 Спорт
ОКР пообещал добиться присутствия россиян на ОИ-2020 под флагом РФ
15:35 В стране и мире
Впервые за полтора года курс доллара упал ниже 62 рублей
15:34 ОПК
Шойгу рассказал, сколько кораблей и подлодок получит ВМФ в 2020 году
15:27 ОПК
Шойгу: ВКС России получат в 2020 году более 100 летательных аппаратов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Видео
Семенович поддержала Кудрявцеву после экстренной операции
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Борис Джонсон заявил, что ошибался по поводу России
Видео
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.