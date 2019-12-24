Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»
«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука.
© Фото: Минобороны РФ
Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«У нас по плану идут работы по другим системам. По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования», - сказал президент.
Принципиальным отличием ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета - как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.