Военная полиция ВВО получила новейшие бронеавтомобили «Тигр-М»

В Бурятии военные полицейские получили бронеавтомобиль «Тигр-М». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В состав взвода вошел уникальный автомобиль специального назначения "Тигр-М". По заявленным заводом изготовителем данным, машины предназначены для ведения разведывательных операций, патрулирования и огневой поддержки», - говорится в сообщении.

Также на вооружение военных полицейских поступили специальные унифицированные средства бронезащиты, современные средства защиты от оружия массового поражения, комплекты фото- и видеофиксации. Сообщается, что в ближайшее время подразделения получат современную военную экипировку, комплекты «Колпак» и «Партнер».

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

Модернизированный «Тигр» имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й - в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше - поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом. Снаряженная масса «Тигр-М» составляет 6,5 тонн, запас хода - 1000 километров.