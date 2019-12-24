Новейшие подлодки «Хаски» вооружат баллистическими ракетами

Проектируемые атомные подводные лодки пятого поколения (проект «Хаски») смогут нести баллистические ракеты. Это следует из документов, распространенных на совещании в Совфеде по развитию судостроения.

«Проект атомной подводной лодки "Хаски" ("Лайка") будет использовать модули с противокорабельными и баллистическими ракетами», - говорится в материалах.

Разработку субмарины ведет конструкторское бюро «Малахит». Как сообщал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, первая подлодка проекта может быть построена через 7-10 лет.

Подводная лодка разрабатывается в двух вариантах - противолодочном (модификация будет иметь на борту морскую версию крылатых ракет «Калибр») и стратегическом. Последний вариант предполагает размещение в пусковых установках «Хаски» противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон», основное предназначение которых - борьба с крупными корабельными соединениями противника - авианосцами, универсальными десантными кораблями, ракетными крейсерами и т.д.