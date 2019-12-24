В концерне «Техмаш» сменится руководство

В концерне «Техмаш» в ближайшее время сменится руководство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«В "Техмаше" ожидается смена руководства, Владимир Лепин покинет пост гендиректора в ближайшее время. Соответствующее решение одобрено правлением госкорпорации и принято набсоветом», - сказали в госкорпорации.

Владимир Лепин родился в 1959 году в Тамбове. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище. С июля 2015 года по настоящее время - генеральный директор АО «НПО "Сплав"». С июня 2017 года - генеральный директор НПК «Техмаш».