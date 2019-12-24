Для расследования причин катастрофы Т-50 создается спецкомиссия

Для определения причин, приведших к катастрофе российского истребителя пятого поколения Т-50 на Дальнем Востоке, будет создана спецкомиссия, сообщили в пресс-службе ОАК.

«В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия», - сказали в корпорации.

Позже в пресс-службе Минпромторга сообщили, что комиссию возглавит замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Истребитель, потерпевший крушение, принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина и выполнял испытательный полет.

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации Станислав Зуев сообщил, что система катапультирования сработала штатно, летчик остался жив. Сам самолет полностью разрушен.

Катастрофа Т-50 произошла впервые с момента первого полета, который самолет совершил 29 января 2010 года. До этого был известен только один серьезный инцидент с данным истребителем: 10 июня 2014 года при посадке произошло локальное возгорание, которые было оперативно потушено.