Роскосмос: пуски ракет «Ангара» возобновятся в 2020 году

Пуски ракет-носителей возобновятся в 2020 году, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«В следующем году планируем возобновить пуски РН "Ангара", ракета будет передана Центром Хруничева в 1-м квартале 2020 года», - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что пуск ракеты «Ангара» может состояться ближе к Новому году или после новогодних праздников.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов - от легкого до тяжелого.

Ранее сообщалось, что на космодроме «Восточный» начался монтаж технологического оборудования стартового комплекса под данную ракету.

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.