Акционеры «Камова» и «Миля» одобрили объединение компаний

Акционеры АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» и АО «Камов» одобрили параметры допмиссии для их объединения, следует из материалов на ленте раскрытия.

В сообщении говорится, что, согласно решению акционеров, «Камов» будет присоединен к «Милю», в результате чего уставной капитал второго будет увеличен путем размещения 3 млн 350 тысяч обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой бумаги - 25 рублей.

«Количество акций "МВЗ Миля", которое должен получить каждый акционер "Камова", рассчитывается путем деления принадлежащих ему бумаг на коэффициент конвертации - 876:1. То есть 876 обыкновенных акций "Камова" номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию "МВЗ Миля" номинальной стоимостью 25 руб. каждая. Датой конвертации является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица», - говорится в сообщении.

О том, что «Миль» и «Камов» объединятся в Национальный центр вертолетостроения, стало известно 11 октября. Сроком окончания всех дальнейших процессов интеграции называется 2022 год.

Отметим, что в 2017 году глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ПАО «Компания "Сухой"» и РСК «МиГ» [основные разработчики российских истребителей - ред.] также будут объединены в один дивизион.