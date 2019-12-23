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Три ледокола «Лидер» введут в эксплуатацию до 2033 года

Александр Пешков
14:41 23.12.2019
Начало эксплуатации первого ледокола запланировано на декабрь 2027 года.
Три ледокола «Лидер» введут в эксплуатацию до 2033 года
© Фото: iceberg.sp.ru

ГК «Росатом» до 2033 года рассчитывает ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер». Это следует из утвержденного правительством РФ плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года.

Строительство ледоколов будет вестись на мощностях строящегося дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге ведется строительство ледоколов проекта ЛК-60Я «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Первый корабль серии, «Арктика», вышел на ходовые испытания 12 декабря.

В 2017 году генеральный директор ОАО «Балтийский завод судостроения» Алексей Кадилов в интервью «Звезде» сообщил, что ледоколы «Лидер» позволят совершить прорыв в российской экономике.

«Если сегодня вывоз жидких нефтепродуктов и газа идет в основном на Запад, а дальше идет перегрузка на обычные, не усиленного ледового класса газовозы и танкеры, и дальше все это едет на Дальний Восток; в случае строительства ледоколов "Лидер" - а специалисты считают, что их должно быть не меньше трех - это обеспечит круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток. Это, во-первых, значительно короче, а самое главное - основное потребление сжиженного газа - это Южная Корея, Япония и Китай. То есть рынок колоссальный и, по сути, бездонный», - сказал Кадилов.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин заявил, что к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых будут атомными.
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