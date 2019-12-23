Совфед одобрил закон, определяющий «Промсвязьбанк» как опорный для ОПК

Совет Федерации поддержал правительственные поправки, закрепляющие за «Промсвязьбанком» (ПСБ) статус опорного банка оборонно-промышленного комплекса. Документ вносит изменения в закон о гособоронзаказе.

«Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по определению объема денежных средств для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которого осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса», - говорится в документе.

В связи со статусом банка устанавливается запрет на отчуждение его акций (100% голосующих акций кредитной организации находятся в федеральной собственности) любыми способами, в том числе посредством продажи, передачи в залог или в доверительное управление.

На днях глава ПСБ Петр Фрадков на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил о планах в дальнейшем увеличивать объем кредитования оборонно-промышленного сектора. По его словам, объем кредитной поддержки предприятий ОПК в 2019 году составил 450 млрд рублей. Фрадков также отметил, что средняя ставка по портфелю составляет не более 8%.