На разработку Superjet New потратят 15 млрд рублей

Минпромторг потратит на разработку самолета SSJ-New с увеличенным числом российских комплектующих порядка 15 миллиардов рублей, а общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию из базы данных СПАРК.

Работы по импортозамещению иностранных запчастей самолета на российские должны быть завершены до декабря 2021 года.

В Минпромторге подтвердили информацию о финансировании научно-исследовательских работ, заявив, что контракт будет заключен в декабре 2019 года и рассчитан на два года.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Первый разработанный в России после распада СССР авиалайнер. Машина создавалась ОКБ Сухого, основной специализацией которого до этого являлось создание боевых самолетов.

Лайнер создавался в кооперации с большим числом иностранных компаний. Первый полет машина совершила в 2008 году, а по состоянию на декабрь 2019 года было построено 194 самолета.

В августе 2018 года директор по флоту авиакомпании «Якутия» Иван Винокуров заявил о проблемах поддержания летной годности SSJ 100, в том числе из-за перебоев в поставках иностранных комплектующих.

Комментируя данную информацию, директор Комсомольского-на-Амуре филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» Дмитрий Блощинский заявил, что в компании разработана программа по повышению исправности и надежности машины.

«В данный момент ведется много работы с поставщиками. Вплоть до того, что если поставщик отказывается с нами работать по улучшению надежности, то мы готовы принимать решение о смене поставщиков. Работа ведется серьезная», - сказал Блощинский корреспонденту «Звезды».

Отметим, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин еще в 2016 году заявил, что самолет получит двигатель ПД-14 вместо французских SaM146.

Кроме того, в апреле 2018 года ГСС (гражданские самолеты Сухого) анонсировали разработку до 2022 года укороченной модификации SSJ-75 вместимостью 75 кресел. В частности, именно этот самолет должен был получить двигатель ПД-14 и новое композитное крыло. Предварительное соглашение о покупке 75 таких самолетов для региональных рейсов было подписано с авиакомпанией S7 в 2018 году. Однако в сентябре 2019 года совладелец S7 Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил не производить SSJ-75.

Позже эту информацию опровергли в Минпромторге, заявив, что в будущем, при наличии развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа планируется запуск данного проекта.

«Наши расчеты по итогам разработки аванпроекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях», - сообщили «Звезде» в сентябре текущего года в Минпромторге.

При этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что крушение Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году не повлияло на интерес заказчиков к самолету.

Отметим, что самым крупным заказом на «Суперджеты» со стороны авиакомпаний в последнее время стало подписанное в сентябре прошлого года соглашение с подконтрольной государству авиакомпанией «Аэрофлот» о поставке дополнительных 100 самолетов.