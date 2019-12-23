Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации: яркие кадры

Министерство обороны РФ подготовило видеоролик ко Дню дальней авиации ВКС РФ, который отмечается в пятницу, 23 декабря. Запись выложена на странице военного ведомства в Facebook.

«Сегодня отмечается День дальней авиации ВКС России. Поздравляем всех причастных к празднику!» - говорится в аннотации к видео.

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов и сбросил свыше двух миллионов авиационных бомб различного калибра.

Сейчас на вооружении Дальней авиации стоят самолеты Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. В будущем их могут заменить перспективные комплексы дальней авиации (бомбардировщик ПАК ДА). Ранее стало известно, что данный летательный аппарат будет дозвуковым, а кроме того, может быть выполнен в беспилотном варианте.

Основными задачами Ту-22М3 является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году.

Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР. Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно. Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, а также бомбы.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет – до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. Такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Первый боевой опыт Ту-95 (по кодификации НАТО - Bear (медведь)) получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов. Способен нести новейшие крылатые ракеты Х-101.