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На ЧФ заявили о завершении испытаний нового корабля с «Калибрами»

Александр Пешков
10:55 23.12.2019
Новейший малый ракетный корабль проекта 21631 «Ингушетия» будет передан Черноморскому флоту на следующей неделе.
На ЧФ заявили о завершении испытаний нового корабля с «Калибрами»
© Фото: Минобороны РФ

Государственные испытания малого ракетного корабля, вооруженного крылатыми ракетами «Калибр», завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" завершены, корабль будет передан флоту на этой неделе», - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.       

В сообщении говорится, что моряки выполнили стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям и произвели испытательный пуск макета ракеты «Калибр» из пусковой шахты ракетного комплекса.

«Ингушетия» - малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»), восьмой корабль серии. Заложен 29 августа 2014 года на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Спуск на воду состоялся 11 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года российский флот получит новые корабли и суда, в том числе подлодку, фрегат и корвет.

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