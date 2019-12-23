Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны РФ первый новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Торжественная церемония передачи системы прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, а сами разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.