Минобороны: в России создадут беспилотный стратегический бомбардировщик
Ожидается, что работы будут завершены к 2040 году.
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В России создадут беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения. Об этом рассказал командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
По планам, работы над самолетом будут завершены к 2040 году, поведал он в интервью «МК».
Командующий добавил, что развитие дальней авиации ведется активно. Оно осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ3, но и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения.