Минобороны: в России создадут беспилотный стратегический бомбардировщик

В России создадут беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения. Об этом рассказал командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По планам, работы над самолетом будут завершены к 2040 году, поведал он в интервью «МК».

Командующий добавил, что развитие дальней авиации ведется активно. Оно осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ3, но и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения.