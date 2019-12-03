Завершена сборка ракеты «Союз-2» с космическим грузовиком «Прогресс»

Общая сборка ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» и космического транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» завершена на космодроме Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Ракету космического назначения в скором времени установят на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома», - говорится в сообщении корпорации.

Запуск запланирован на 6 декабря. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива системы дозаправки и 1350 килограммов оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа.

Полет будет проходить по трехсуточной схеме, стыковка с орбитальной станцией запланирована на 9 декабря. Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.