Сербия досрочно получила четыре российских вертолета Ми-35М

Сербия получила четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Винтокрылые машины прибыли на военный аэродром Батайница под Белградом.

Летательные аппараты переданы сербской стороне с опережением срока, сообщает в понедельник Спутњик Србија. Изначально планировалось, что вертолеты направят заказчику в начале следующего года.

В прошлом году в рамках военно-технического сотрудничества Россия передала балканской стране шесть многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29.

Ми-35М - российский транспортно-боевой вертолет, является глубокой модернизацией хорошо себя зарекомендовавшего вертолета Ми-24, который получил в войсках прозвище «Крокодил».

Разработан в ОКБ Миля и серийно выпускается в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол». В настоящее время Ми-35М производится как на экспорт, так и для нужд Вооруженных Сил РФ.

Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.