Путин: ВМФ начнет получать фрегаты и подлодки с «Цирконами» в ближайшие годы

Военно-морской флот России в ближайшие годы получит фрегаты и подлодки с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМС фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон"», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности. Ранее Путин назвал создание ракеты «Циркон» одним из ассиметричных ответов, на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета , разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

В ноябре стало известно, что ракеты «Циркон» смогут применять БПК «Маршал Шапошников» и атомная субмарина «Иркутск».