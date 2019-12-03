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Удар с берега: БРК «Бастион» за 60 секунд

Андрей Аркадьев
12:33 03.12.2019
БРК «Бастион» создан для поражения надводных кораблей, в том числе авианосных ударных групп.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт) создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

История создания

Создание комплекса «Бастион» началось в середине 1980-х годов, когда стала понятна необходимость в замене береговых ракетных комплексов «Рубеж» и «Редут». Разработка велась в НПО Машиностроения (г. Реутов) под руководством генерального конструктора Герберта Ефремова.

Первые испытания ракеты «Оникс» прошли в 1985 году, а через два года были проведены пуски с корабля. Из-за сложной экономической ситуации, последние испытания БРК «Бастион» были завершены только в 2002 году вместе с вводом в эксплуатацию противокорабельных ракет. На вооружение комплекс был принят в 2010 году.

Ракета «Оникс»

П-800 «Оникс» - советская и российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. 

Ее главная особенность заключается в том, что она изначально создавалась как универсальная: ракету предполагалось размещать на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках. Аналогичные разработки велись и в США, где была создана ПКР «Гарпун».

Отличительными особенностями ракеты являются: загоризонтная дальность стрельбы, полная автономность боевого применения («выстрелил-забыл»), что позволяет быстро менять позицию для ухода от ответного удара. Кроме того, ракета идет по комбинированной траектории, что затрудняет ее уничтожение. 

Интересные факты

- «Бастион» способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса;

- Масса боевой части в 200 килограмм не позволяет потопить авианосец, однако по словам директора по комплексам специального назначения с крылатыми ракетами ВПК «НПО машиностроения» Анатолия Свинцова, команда после попадания в корабль будет бороться не за выполнение своей боевой задачи, а за его жизнеспособность; 

- На базе ракеты «Яхонт» ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии создана сверхзвуковая противокорабельная ракета PJ-10 «БраМос». В 2017 году Индия провела испытания ракеты с истребителя Су-30МКИ.  

- В марте 2015 года стало известно, что в марте 2014 года, во время присоединения Крыма, Россия развернула на полуострове несколько БРК;

- В октябре 2019 года береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке;

- На вооружении российской армии также стоит береговой ракетный комплекс с дозвуковой противокорабельной ракетой Х-35.

Модификации

«Бастион-П» (индекс К300П) — подвижный вариант комплекса на шасси МЗКТ-7930; «Бастион-С» (индекс К300С) — стационарный вариант комплекса в шахтном размещении.

Характеристики:

Дальность пуска: по комбинированной траектории — до 300 км, по смешанной траектории — до 120 км; Время приведения комплекса в боевую готовность из походного положения — менее 5 мин; Интервал старта ракеты при залповой стрельбе из одной пусковой установки — 2,5 с; Высота полета ракеты: на маршевом участке — до 14 000 метров, на низковысотной  траектории — 10-15 метров; Максимальная скорость полета ПКР: 750 м/с; Стартовая масса ракеты — 3000 кг; Масса взрывчатого вещества боевой части — 200 кг; Максимальный боекомплект комплекса — 24 ракеты (12 пусковых установок по две ПКР на каждой); Система управления: инерциальная навигационная система, радиовысотомер, радиолокационная головка самонаведения; Стартово-разгонная ступень: твердотопливная; Маршевый двигатель: тип — прямоточный ВРД, топливо — керосин Т-6.

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