Легкий вертолет VRT-500 может стать беспилотным

Новый легкий однодвигательный вертолет VRT-500 в перспективе могут превратить в беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил генеральный директор вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Мы уже сегодня видим направления для будущего развития и модернизации VRT500. Их два: первое - это возможность сделать его беспилотным, а второе - электродвижение, использование гибридной установки с батареей», - приводит ТАСС его слова.

Глава компании пояснил, что появление батареи дополнительно к газотурбинному двигателю сделает эксплуатацию винтокрылой машины более безопасной. В случае ЧП, если единственный двигатель перестанет работать, батарея позволит вертолету летать 15 минут. По словам Богинского, этого времени хватит, чтобы найти площадку и приземлиться. Гендиректор холдинга допустил возможность полного перевода машины на электрическую тягу.

Он рассказал, что есть несколько вариантов использования вертолета в городе: как аэротакси, для воздушных экскурсий, нужд полиции и медицинских учреждений.

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 килограммов. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов. Предполагается, что VRT500 будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики.

Впервые машина была представлена публике на международной выставке HeliRussia-2018. Начало серийного производства ожидается в 2023 году. Вертолет планируется выпускать в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.