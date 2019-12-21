В России завершились госиспытания комплекса ПВО «Гибка-С»

В России завершились государственные испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны «Гибка-С». Комплекс выполнен на платформе бронеавтомобиля «Тигр». Об этом сообщили в пресс-службе «Военно-промышленной компании».

«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля "Тигр" с установленным на них зенитно-ракетным комплексом "Гибка-С"», - цитирует ТАСС сообщение компании.

Финальный этап испытаний состоялся на армейском полигоне Капустин Яр, на котором была подтверждена возможность ведения стрельбы «Гибкой» с бронеавтомобиля по воздушным целям на ходу. При этом «Тигр» разгонялся до 30 километров в час.

С марта 2019 года для Сухопутных войск Российской Федерации разрабатывается мобильный комплекс «Гибка-С», так же на базе бронеавтомобиля «Тигр-М». Новейший комплекс должен обеспечить дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

«Гибка-С» разработан на основе морского комплекса 3М-47 «Гибка» и для ведения огня использует ракеты от ПЗРК «Игла» или «Верба». Новейший тип вооружений должен повысить эффективность ПВО танковых и мотострелковых подразделений Сухопутных войск России.