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Юбилей гиганта: крупнейший в РФ судостроительный комплекс «Севмаш» празднует 80-летие

Наталия Майорова
10:14 21.12.2019
Именно здесь рождались подводные корабли, рекорды которых не превзошел ни один флот мира.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сегодня, 21 декабря, крупнейший российский судостроительный комплекс «Севмаш» празднует юбилей. Именно 80 лет назад на этом заводе заложили первый корабль: им стал линейный корабль «Советская Белоруссия». С тех пор в Северодвинске рождается военно-морская мощь России.

Здесь построили почти 50 боевых надводных кораблей и больше 150 подводных лодок, в том числе - 132 атомные.

Из цехов «Севмаша» вышла самая быстрая подлодка «Анчар», самая глубоководная «Плавник» и самые большие субмарины типа «Акула». Сейчас на верфях готовятся к сдаче более десятка новейших подводных лодок.

Первую серийную субмарину проекта «Ясень-М» спустят на воду уже 25 декабря. Она получила название «Новосибирск». Кроме того, пять кораблей этого проекта еще строятся, и недавно был подписан контракт на производство еще двух.

В 2012 году на закладке атомного подводного крейсера «Князь Владимир» президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вряд ли в мире существует еще хотя бы один завод, который столько сделал для своей страны.

«Севмаш» является единственной отечественной верфью в составе Объединенной судостроительной корпорации, выполняющей весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.

Предприятие специализируется на проектировании судов, производстве морской техники для добычи нефти и газа, изготовлении продукции для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности. Кроме того, именно здесь корабли проходят гарантийный ремонт и модернизацию.

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