В «Вертолетах России» рассказали, когда начнется серийное производство Ка-62

Запуск серийного производства средних многоцелевых вертолетов Ка-62 запланирован на следующий год, а серийные поставки винтокрылых машин начнутся в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Мы планируем начало серийных поставок Ка-62 на конец 2020 - начало 2021 годов. Как только завершим процесс сертификации, сразу начнем поставку», - приводит РИА Новости его слова.

Богинский отметил, что на сегодняшний день холдинг «Вертолеты России» продолжает испытания перспективной машины. Он добавил, что с администрацией Приморского края уже заключено предварительное соглашение на поставку партии из четырех вертолетов.

Ка-62 - российский перспективный многоцелевой вертолет, разработанный ОАО «Камов» на основе военного вертолета Ка-60. Разработка этого вертолета началась в 1990 году, а на авиасалоне МАКС-1995 был представлен полноразмерный макет данной машины. Затем работа над проектом была приостановлена.

Возрождать после длительного забвения его стали только в 2010-х. Так, на выставке HeliRussia-2012 был представлен макет машины, а полноценный испытательный полет состоялся в 2017 году. В 2019 году вертолет принял участие в летной программе авиасалона МАКС.