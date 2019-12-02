Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

«Первая машина уже поставлена заказчику, она находятся в опытной эксплуатации. До конца года передадим Минобороны вторую машину» - сказал Богинский.

Ми-38 - транспортный вертолет, который занимает нишу между средним Ми-8 /17 и тяжелым Ми-26. Разработка началась еще в конце 1980-х годов в Советском Союзе, однако испытания вертолета из-за экономических трудностей начались только спустя 20 лет.

Контракт на поставку опытной партии из двух вертолетов был подписан между Министерством обороны и АО «Вертолеты России» в июле 2017 года. Первое фото Ми-38 для армии было опубликовано в августе того же года.

От гражданской версии Ми-38Т отличается установкой топливной системы с защитой от взрыва при жесткой посадке, дополнительными топливными баками и специализированными средствами связи.

Максимальная полезная нагрузка Ми-38 на внешней подвеске - 6000 кг, в транспортной кабине - 5000 кг. Крейсерская скорость полета 295 км/ч, дальность 1300 км.