Двигатель РД-180 адаптируют под новую ракету «Союз-6»

НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко адаптирует двигатель РД-180 под новую ракету-носитель среднего класса «Союз-6» к 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

«В 2020 году начнутся активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты, ориентировочный срок адаптации двигателя под ракету - 2024 год», - приводит ТАСС его слова.

«Союз-6» - перспективная российская ракета-носитель среднего класса на основе среднего носителя «Союз-5». Арбузов утверждает, что «Союз-6» может в дальнейшем прийти на смену близкой по грузоподъемности ракете-носителю семейства «Союз-2».

РД-180 - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащен двумя камерами сгорания и двумя соплами. Был разработан в КБ «Энергомаш» на основе двигателя РД-170. Топливо - керосин, окислитель - жидкий кислород. Считается одним из лучших и надежных двигателей в мире. РД-180 применяется на первой ступени американской ракеты Atlas-5.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что начало летных испытаний новой российской ракеты-носителя «Союз-6» на Байконуре запланировано на 2025 год.