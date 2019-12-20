ВМФ получит четыре атомные подлодки в 2020 году

ОАО «ПО «Севмаш» передаст ВМФ четыре АПЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу предприятия Михаила Будниченко.

«В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомные подводные лодки: АПЛ "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег", а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск"», - сказал Будниченко.

Отметим, что четыре дня назад об этом «Звезде» рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Воронько.

Он также отметил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» подготовят к началу заводских испытаний в следующем году.