Промсвязьбанк продолжит увеличивать объем кредитования ОПК

Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков заявил о планах в дальнейшем увеличивать объем кредитования оборонно-промышленного сектора. Об этом он доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе рабочей встречи.

«Сейчас мы сопровождаем чуть больше, чем 50% всех контрактов по гособоронзаказу, мы стали здесь системным оператором, игроком в этой области и, конечно, мы будем этот объем увеличивать и дальше», - сказал Фрадков.

По его словам, объем кредитной поддержки предприятий ОПК в 2019 году составил 450 млрд рублей. Фрадков также отметил, что средняя ставка по портфелю составляет не более 8%.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России вырабатывают решения, которые позволят решить вопрос закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами предприятия сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Он развязываемый. Решение вполне рыночное есть», - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

В декабре текущего года депутаты Государственной думы РФ поддержали правительственные поправки к закону о гособоронзаказе. Поправки закрепляют за Промсвязьбанком (ПСБ) статус опорного банка оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Опорный банк должен стать механизмом, который позволит повысить эффективность и прозрачность расчетов при исполнении гособоронзаказа.