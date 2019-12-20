Артиллеристы ЗВО получат гаубицы МСТА-СМ1

Артиллерийской полк Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа в 2020 году завершит перевооружение на боевые машины с автоматизированными системами управления огнем МСТА-СМ1, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Основной особенностью применения новых самоходных установок станет возможность управления огнем артиллерии в автоматическом режиме с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице.

Стоит отметить, что гаубицы способны вести огонь как управляемые, так и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

САУ «Мста-С» является представителем дивизионной артиллерии. На вооружение Советской армии она была принята в 1989 году и предназначалась для замены в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий 152-миллиметровых САУ 2С3 «Акация».

В будущем гаубицы 2С19 и 2С19М «Мста-С» будут модернизированы до уровня 2С19М2. Также в России создана самоходная 152-миллиметровая гаубица «Коалиция-СВ».

В перспективе она поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».