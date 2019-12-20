Новейший спасательный буксир приняли в состав Черноморского флота

В Крыму состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на новом спасательном буксирном судне СБ-742. Корабль приняли в состав Черноморского флота.

Новый буксир способен поддерживать на плаву аварийные корабли. С его борта будут обеспечиваться сложные водолазные работы на глубине до 60 метров. Также его можно использовать для поисковых и исследовательских экспедиций.

«СБ-742» заложили 15 ноября 2016 года, спустили на воду в мае 2019 года. В серии спасательных буксиров проекта 22870 это уже шестой заказ для астраханских корабелов. Головной буксир проекта «СБ-45» передали ВМФ в 2014 году.