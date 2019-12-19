Маневренный Су-57 и «капризный» F-35: заслуженный летчик России сравнил два истребителя

Заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов за свою профессиональную карьеру летал на всех типах боевых самолетов. Он неоднократно принимал участие в совместных учениях и даже управлял истребителем F-16.

«Самолет, конечно, очень легкий в управлении. Мне он показался достаточно комфортабельным, комфортным. Приятное такое ощущение было. Напряжение было только в том для меня лично, что некоторые приборы пришлось осваивать. И первоначально трудности какие-то были. Но больших таких восторгов я не испытывал, конечно», - признался Попов в эксклюзивном интервью «Специальному репортажу».

Летчик также сравнил новейшие истребители пятого поколения F-35 и Су-57. Американский истребитель уже запущен в серийное производство, российский пока проходит летные испытания. Но уже в 2020 году он встанет на боевое дежурство.

«По маневренным характеристикам ближнего боя однозначно самолеты наши будут в приоритете по отношению к F-35», - подчеркнул Попов.

По мнению летчика, у самолета F-35 есть свои недостатки.

«У них очень "капризный" самолет получился, мягко говоря. В чем это заключается? В его обеспечении и обслуживании на Земле. Ведь его практически нельзя оставить на открытым воздухе. Потому что разрушается поверхностный слой, поскольку американцы поставили главную задачу - создать невидимый самолет», - объяснил Попов.

По каким еще характеристикам российский истребитель Су-57 обходит американский F-35? И что говорится в сенсационном докладе британских исследователей о мировом рынке авиации? Все это узнают зрители «Специального репортажа» 19 декабря в 18:30 на телеканале «Звезда».