В Петербурге вывели из цеха новейший корабль ПМО «Яков Баляев»: видео

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») выведен из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев», строящийся для ВМФ РФ. Корабли данного проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

На судне завершены работы по формированию корпуса и насыщению их системами и механизмами. Сотрудникам Средне-Невского Завода еще предстоит выполнить установку надстройки корабля, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего заводская сдаточная команда начнет выполнять программы швартовных испытаний. Экипаж «Якова Баляева» проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

Церемония закладки корабля ПМО «Яков Баляев» состоялась 26 декабря 2017 года. Свое имя судно получило в честь героя СССР, участника советско-японской воны Якова Илларионовича Баляева.

Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 «Александрит». Головной корабль серии «Александр Обухов» был передан российскому Военно-морскому флоту в 2016 году.