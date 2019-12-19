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Путин: Россия не планирует создавать военный союз с Китаем

Александр Пешков
15:58 19.12.2019
Президент подчеркнул, что сотрудничество с КНР развивается, в том числе в сфере военных технологий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Россия не планирует создавать с Китайской Народной Республикой военный союз, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. 

«У нас нет военного союза с Китаем и мы не планируем его создавать. А то, что в Восточной Азии США, Япония, Южная Корея пытаются создать такой союз, мы считаем контрпродуктивным. Ни к чему хорошему это не приведет», - подчеркнул российский лидер.

Президент также заявил, что сотрудничество с Китаем развивается, в том числе в сфере военных технологий.

«Китай сегодня тоже высокотехнологичная страна. Но есть проекты, которые требуют большого времени для их реализации», - сказал Путин.

Президент отметил, что по его мнению Китай может самостоятельно создать систему о раннем предупреждении о ракетном нападении. При этом, по его словам, эта система имеет исключительно оборонительную функцию.  

«Эта система качественным образом повлияет на обороноспособность нашего стратегического партнера», - заявил Путин.

Отметим, что по линии военно-технического сотрудничества Россия поставила в Китай в том числе истребители поколения 4++ Су-35 и комплексы С-400  «Триумф» и другую военную технику. Кроме того, Россия и Китай создали совместное предприятие по проектированию пассажирского широкофюзеляжного самолета.

В 2018 году прошли самые масштабные с 1981 года маневры «Восток-2018», в которых принимали участие около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. В учениях были в том числе задействованы военнослужащие из Китая, а на заключительной фазе присутствовал министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

В сентябре текущего года Китайская Народная Республика и Российская Федерация разработали план сотрудничества на 2020-2021 годы в военной сфере.

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