Путин: в России смогли создать собственные двигатели для вертолетов и кораблей

В ходе импортозамещения иностранной продукции в России были созданы предприятия по выпуску вертолетных двигателей и силовых установок для морских судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

«Мы истратили огромные деньги, и не без пользы, на импортозамещение. Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь есть, мы построили завод, в том числе в Санкт-Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов. Не в России такой отрасли. Теперь есть, причем нового поколения, эффективно работающая. Мы создали целую отрасль: науку, школу, развернули производство. В сфере оборонно-промышленного комплекса сделан огромный рывок», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что считает необходимым избавиться от политически мотивированных экономических ограничений.

Для ряда российских вертолетов ранее двигатели производились на запорожском предприятии АО «Мотор Сич». Однако в 2014 на Украине был принят закон, согласно которому в Россию запрещалась поставка любой продукции двойного назначения. А в 2018 году киевские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, предназначенные для гражданских самолетов.

В 2017 году в Объединенной двигателестроительной корпорации заявили о планах к 2019 году полностью завершить программу импортозамещения по вертолетным двигателям ВК-2500, производство которого сейчас ведется на ОАО «Климов».

Предприятием также создана и запущена в производство модификация двигателя ВК-2500П с повышенным ресурсом до первого капитального ремонта, повышенной мощностью на взлетном и чрезвычайном режимах, а также с новой системой автоматического управления.

Что касается двигателей для морских судов, то их производство Путин запустил в ходе посещения предприятия НПО «Сатурн» в Рыбинске в апреле 2017 года. В присутствии президента на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2.