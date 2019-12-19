Путин: решение проблемы закредитованности предпрятий ОПК будет рыночным

В России вырабатывают решения, которые позволят решить вопрос закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом на большой пресс-коференции заявил президент России Владимир Путин.

«Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами предприятия сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Он развязываемый. Решение вполне рыночные есть», - сказал Путин.

В ноябре в ходе заседания Совета безопасности РФ Путин призвал разработать в 2020 году новую госпрограмму вооружений и подчеркнул, что основной пик работы по обновлению вооружения и военной техники уже пройден.

Президент также неоднократно заявлял что устойчивость финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должна обеспечить диверсификация производства.

12 декабря Госдума наделила Промсвязьбанк статусом опорного банка ОПК.