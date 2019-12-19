Ил-78-2 экстренно приземлился в Жуковском из-за проблем с двигателем

Проходящий летные испытания в подмосковном Жуковском самолет-топливозаправщик Ил-78-2 успешно сел с одним отказавшим двигателем. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ПАО «Ил».

«В ходе испытательного полета 19 декабря сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась», - сказали в компании.

Ил-78 - советский самолет-заправщик. Создан на базе самолета Ил-76МД и предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Новые топливозаправщики для ВКС создаются на базе Ил-76МД-90А.

Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.