Завершена активная часть учений «Индра-2019»

Финальный эпизод активной части межвидовых российско-индийских учений «Индра-2019» состоялся в четверг, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

«Этот эпизод завершает активную часть международного учения», - сказал Воскресенский.

Маневры проходили на индийском полигоне «Бабина» в штате Уттар-Прадеш. Мотострелковые и специальные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и 31-й бронетанковой дивизии вооруженных сил Индии блокировали и подавили в населенном пункте крупный отряд «террористов».

Межвидовое учение «Индра-2019» проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нем принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих ВС РФ