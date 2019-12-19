Завершена активная часть учений «Индра-2019»
В заключительном эпизоде учений были задействованы 14 танков Т-90, 14 боевых машин пехоты БМП-2, более 500 человек личного состава и авиация.
© Фото: ТРК "Звезда"
Финальный эпизод активной части межвидовых российско-индийских учений «Индра-2019» состоялся в четверг, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.
«Этот эпизод завершает активную часть международного учения», - сказал Воскресенский.
Маневры проходили на индийском полигоне «Бабина» в штате Уттар-Прадеш. Мотострелковые и специальные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и 31-й бронетанковой дивизии вооруженных сил Индии блокировали и подавили в населенном пункте крупный отряд «террористов».
Межвидовое учение «Индра-2019» проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нем принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих ВС РФ